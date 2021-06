Lockdown może zostać w Polsce przywrócony, jeśli nie uda się osiągnąć odpowiedniego poziomu szczepień przeciw COVID-19, co wywoła czwartą falę epidemii. Taki scenariusz nakreślił w czwartek minister Michał Dworczyk na konferencji prasowej w kancelarii premiera. Wyraził jednak nadzieję, że uda się go uniknąć.

Dworczyk podkreślił, że wyzwaniem jest teraz przekonywanie osób dorosłych do szczepień. - Apeluję do wszystkich środowisk o włączenie się w przekonywanie do szczepień. Widzimy wyraźne zmniejszenie liczby osób, które się rejestrują na szczepienie. To bardzo duże wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi - powiedział szef KPRM.

RadioZET.pl/KPRM