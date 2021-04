Nowy harmonogram rejestracji na szczepienia. "Więcej roczników jednego dnia"

Szef KPRM Michał Dworczyk na konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim zapowiedzieli, że od 10 maja wszyscy pełnoletni Polacy będą mieli wystawione e-skierowanie na szczepienie. - Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał. Z kolei Dworczyk dodał, że we wtorek rząd przedstawi "szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować".

Dworczyk o nowym harmonogramie szczepień. Zapisy dla większej liczby roczników

W poniedziałek w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News minister podał więcej szczegółów w tej sprawie. - Przedstawimy, którego dnia, które roczniki będą mogły rozpoczynać rejestrację. Oczywiście nie możemy zrobić tego jednego dnia, ponieważ pula osób, byłaby tak duża, że żaden system teleinformatyczny, by tego nie wytrzymał - mówił.

Jak dodał "ma przygotowany podział na poszczególne dni", które zostanie zaprezentowany we wtorek. Szef KPRM pytany, czy w nowym kalendarzu rejestracja będzie uruchamiana danego dnia dla większej liczby roczników niż jeden, odpowiedział, że "bez wątpienia będzie to więcej roczników niż do tej pory".

- Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek będziemy mieli przekroczoną liczbę 9 mln szczepień. Jeśli chodzi o seniorów powyżej 70. roku życia, to mamy powyżej 70 proc. osób zarejestrowanych i zaszczepionych. Natomiast jeśli chodzi o osoby w wieku 60-69 lat, to na niedzielę wieczór było około 54 proc. tej populacji - mówił Dworczyk, który dodał, że we wtorek zmienione zostanie rozporządzenie, dzięki któremu w sytuacji realnego zagrożenia zmarnowania się szczepionki, "taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18. roku życia".

RadioZET.pl/Polsat News