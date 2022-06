Działacze PiS przejęli radę nadzorczą państwowej spółki Renk

Radni PiS z Malborka, Gdańska i sejmiku warmińsko-mazurskiego zasiedli w radzie nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Renk - ustalił reporter Radia ZET. Do rady trafił też członek Klubu Gazety Polskiej w Braniewie, którego bratową jest powiatowa radna PiS. W siedmioosobowej radzie tym samym od kwietnia pięć osób to osoby powiązane z Prawem i Sprawiedliwością.

Renk to popularne w Trójmieście centrum, w którym rolnicy sprzedają hurtowo swoje warzywa, owoce, kwiaty i inne artykuły spożywcze. Do wymiany większości składu rady nadzorczej tej spółki doszło pod koniec kwietnia. Jej nowym wiceprzewodniczącym został Grzegorz Kierozalski, należący do PiS radny sejmiku województwa pomorskiego. Wcześniej zasiadał on w radzie nadzorczej spółki Energa Obrót (zarabiał tam 77 tys. zł rocznie), obecnie szefuje olsztyńskim oddziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Sekretarzem rady został Hubert Grzegorczyk. To dzielnicowy radny PiS z Gdańska, szef gdańskiego Klubu Gazety Polskiej i bliski współpracownik byłego posła Andrzeja Jaworskiego, zatrudniony jednocześnie jako szef malborskiego oddziału spółki Elewarr. W rozmowie z Radiem ZET zaznaczył, że nie wie czym zajmują się inni członkowie rady nadzorczej. Jak ustaliło jednak Radio ZET, w radzie nadzorczej zasiada jego bezpośredni podwładny. Chodzi o Marcina Maciejewskiego, kierownika Magazynu Pieniężno Elewarr. Maciejewski jest współzałożycielem Klubu Gazety Polskiej w Braniewie, a jego bratowa jest powiatową radną PiS.

Spółka Renk przejęta przez PiS

W radzie zasiadł także Tomasz Klonowski. To wiceprzewodniczący rady miasta Malborka i kandydat PiS na burmistrza miasta w wyborach w 2018 roku. Klonowski w rozmowie z Radiem ZET przekonuje, że do zasiadania w radzie nadzorczej ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje. Malborski radny PiS pracuje jednocześnie jako wicedyrektor Regionu Dystrybucji Gdańsk Poczty Polskiej. W radzie nadzorczej Renk po nowym rozdaniu pozostał Kazimierz Janiak, w 2019 roku kandydat PiS do Senatu, w 2016 roku zatrudniony jako dyrektor gdańskiego oddziału Totalizatora Sportowego. Zarobki w radzie nadzorczej centrum Renk to około 37 tysięcy złotych brutto rocznie (tak wynika z oświadczenia majątkowego innego członka rady - radnego Kościerzyny Aleksandra Macha).Nadzór właścicielski nad centrum Renk sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. W mediach społecznościowych członków rady nadzorczej można odnaleźć wspólne zdjęcia z wiceministrami w tym resorcie Karolem Rabendą i Andrzejem Śliwką. Ten drugi miał swego czasu odpowiadać w MAP za tropienie partyjnego nepotyzmu. Dziś tworzy Krajową Grupę Spożywczą, której elementem jest między innymi Elewarr.

RadioZET.pl