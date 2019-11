Dwoje dzieci wpadło do basenu przeciwpożarowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Wiadomo, że znajdowały się pod wodą ok. 30 minut. Ich stan jest bardzo ciężki.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ze wstępnych informacji wynika, że dzieci mają ok. 12-14 lat. Cały czas trwa dramatyczna walka o ich życie.

- Niestety u żadnego z nich nie udało się przywrócić akcji serca na miejscu zdarzenia - mówi w rozmowie z portalem GS24.pl Paulina Targaszewka z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Obaj zostali jednak podłączeni pod urządzenie - AutoPulse, które nazywamy dodatkowym ratownikiem a jego zadaniem jest uciskanie automatyczne klatki piersiowej. Wykonuje ono RKO bez udziału człowieka, tak by serce cały czas pracowało a krew dopływała do mózgu. Podpięci pod takie urządzenia trafili do szpitala na Pomorzanach. Tylko tam w szpitalu jest bowiem urządzenie ECMO - coś w rodzaju pompy utrzymującej funkcje życiowe - czytamy na GS24.pl.

Służby przeszukiwały basen w poszukiwaniu ewentualnych innych osób. Nikt inny jednak w wypadku nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło na terenie dawnego złomowiska przy ul. Twardowskiego. Jak przekonują świadkowie, to niezabezpieczone i bardzo strome miejsce.

Dzieci najprawdopodobniej znajdowały się pod wodą przez ok. 30 minut. Wszystko wskazuje na to, że jeden z chłopców wpadł do basenu, a drugi próbował go ratować. Informację służby otrzymały od ich kolegi, który był z nimi na miejscu.

RadioZET.pl/ RadioSzczecin/ GS24.pl/ Onet