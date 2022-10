Mądre i śmieszne życzenia na Dzień Nauczyciela 2022. Wierszyki gotowe do wysłania

Dzień Nauczyciela 2022 to idealna okazja, aby wyrazić swoją wdzięczność za wkład pedagogów w naszą edukację. 14 października uczniowie ze szkół, a także przedszkolaki dają nauczycielom prezenty i wysyłają życzenia. Tego dnia sprawdzą się zarówno mądre, jak i śmieszne życzenia na Dzień Nauczyciela, np. wierszyki i rymowanki. Zebraliśmy je gotowe do wysłania na naszej stronie.

Dzień Nauczyciela 2022 wypada w piątek, 14 października. W szkole nie ma wtedy lekcji, ale uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju apelach i akademiach organizowanych przez placówki edukacyjne. Zasłużeni nauczyciele otrzymują wtedy nagrody. Dzień Nauczyciela jest upamiętnieniem rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Ten organ władzy oświatowej powołano na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego właśnie 14 października 1773 roku.

W przeddzień Dnia Nauczyciela minister edukacji Przemysław Czarnek życzył nauczycielom satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz tego, by "w szkołach panowała radość z faktu, że uczniowie otrzymują bardzo dobrą edukację na najwyższym poziomie". Szef MEiN zapowiedział także, że wynagrodzenie nauczyciela najmniej zarabiającego wzrośnie od 1 stycznia o 1240 zł brutto. - To jest 35 proc., dużo więcej niż wskaźnik inflacyjny. Rok do roku wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wzrośnie od 1 stycznia o 814 zł brutto – sprecyzował.

Dzień Nauczyciela 2022 - życzenia

Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie wręczają swoim nauczycielom prezenty. Oprócz kwiatów, czekoladek i laurek sprawdzą się tego dnia życzenia - czy złożone osobiście, czy wysłane na ozdobnej kartce. Zebraliśmy dla was gotowe życzenia na naszej stronie. Pamiętajcie, że 14 października zdadzą egzamin nie tylko mądre czy poważne życzenia, ale także śmieszne wierszyki czy rymowanki. Każde z nich wywołają uśmiech na twarzy pedagoga.

Inne życzenia na Dzień Nauczyciela wyślą osoby starsze, inne - przedszkolaki czy uczniowie szkół podstawowych. W tym drugim przypadku miłym i niezapomnianym gestem, który sprawi dużo radości nauczycielom, będą śmieszne życzenia na Dzień Nauczyciela lub zabawne rymowanki.

Mądre życzenia i podziękowania na Dzień Nauczyciela 2022

Życzymy Pani, tak jak nikt nie życzy

spełnienia wszystkich marzeń,

zdrowia, szczęścia i słodyczy.

I życzymy tak, jak życzy dobra wróżka,

by spełniły się życzenia

z samego końca Pani serduszka.

Kochani nasi Nauczyciele, bądźcie cały czas z nami!

Czy jesteśmy duzi, czy jednak jeszcze mali,

życzymy wam wiele szczęścia na kolejne lata,

niech nam żyje i niech rozkwita nasza oświata!

Za serce, uśmiech, dobre słowo,

zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało

i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.

Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi

i przekonywanie, że możemy zrobić więcej, niż się spodziewamy.

Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.

Za to, że w tak wielu sytuacjach

mogliśmy zawsze na Panią liczyć.

Śmieszne życzenia i rymowanki na Dzień Nauczyciela 2022

Kochana Pani XYZ! - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w szkole było bardzo fajnie:

i w deszczu, i w słotę, w smutku i w radości,

wspierasz i uczysz życia w radości.

Dzisiaj za wszystko chcę Pani podziękować

i skromny bukiecik kwiatów podarować.

Czasem słońce, czasem deszcz,

czasem pała, czasem sześć.

Takie jest już życie nauczyciela,

że się nieustannie zmienia.

Lecz stałe zawsze jest to,

że cię lubimy i podziwiamy.

Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany, przeogromny bukiet życzeń składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące

jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

Wierszyki na Dzień Nauczyciela 2022 do przedszkola

Pani dużo wie o kwiatach,

wie, co nocą robi jeż.

Gdyby szła na koniec świata,

poszlibyśmy za nią też.

Nasza Pani jest kochana,

zawsze ma dla dzieci czas,

zwykle pani śpiewa dla nas,

ale dziś posłucha nas.

Proszę pani, proszę pani,

my lubimy panią tak,

że jak pani nie ma z nami,

nawet lizak traci smak.

Zawsze miła i pogodna,

uśmiech z twarzy jej nie znika.

Jak to nasza pani robi,

to jej słodka tajemnica.

