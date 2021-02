"Mamę i tatę zabrały wojska Łukaszenki" – głosił napis na jednym z plakatów podczas niedzielnej akcji solidarności z Białorusią na Placu Zamkowym w Warszawie. Symboliczne słowa wsparcia popłynęły do Białorusinów również z Wrocławia, czy Krakowa.

Dzień Solidarności z Białorusią zgromadził w stolicy ponad 200 osób. Mieszkający w Polsce Białorusini demonstrowali przeciwko represjom ze strony reżimu Alaksandra Łukaszenki. "Byłem administratorem czatu jednej z dzielnic w Mińsku. Śledczy jakoś ustalili moją tożsamość, przyszli do mnie do domu, zabrali na przesłuchanie. Potem dali mi kilka dni na ujawnienie nazwisk innych aktywistów. Szybko wyjechałem na Ukrainę" – mówił PAP 20-letni Jauhien, który w październiku trafił do Polski.

Inny uczestnik akcji w Warszawie, opowiadał, że przed milicją, która przyszła do jego mieszkania, by go zaaresztować, uciekał przez balkon. W Warszawie angażuje się w działania młodych aktywistów, którzy organizują się m.in. w komunikatorze Telegram.

Dzień Solidarności z Białorusią. "Chcemy żyć w nowym, wolnym kraju"

Równie dramatycznych historii przybyłych do Polski Białorusinów jest więcej. 44-letni Siarhiej uczestniczył w Mińsku w akcjach protestu byłych wojskowych. Po tym, jak we wrześniu trafił do aresztu za udział w nielegalnej demonstracji, wszczęto wobec niego sprawę karną. Jest przekonany, że udało mu się wyjechać "w ostatniej chwili".

"Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, łączy nas jedno pragnienie: chcemy żyć w nowym, wolnym kraju" – mówił Paweł Łatuszka, szef białoruskiego opozycyjnego Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Dodał, że nasi wschodni sąsiedzi będą toczyć walkę, "dopóki na Białorusi nie będzie więźniów politycznych, dopóki na naszej ziemi będzie wolność słowa i Białorusi będą mogli wybierać taką władzę, jaką chcą wybrać" – przekonywał.

Podobną akcją solidarności z represjonowanymi na Białorusi zorganizowano we Wrocławiu i Krakowie. - Wściekłość miesza się w nas z nadzieją na zmiany w naszym kraju - powiedzieli dolnośląskiej reporterce Radia ZET uczestnicy niedzielnej pikiety. To osoby od lat mieszkające w Polsce, ale pojawiły się też nowo przyjezdni, z obawy przed represjami.

