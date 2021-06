Prezydent złożył dzieciom życzenia, odpowiedź była zaskakująca. "Pan to olewa"

Prezydent Andrzej Duda razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą umieścili w mediach społecznościowych nagranie z życzeniami dla dzieci z okazji ich święta. "Drogie dzieci, dziś wasze święto. Ten dzień niesie wam wiele radości i uśmiechu, a nam, dorosłym, przypomina własne dzieciństwo" - podkreślił prezydent w życzeniach zamieszczonych na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

"Życzymy wam szczęścia i spełnienia marzeń. Wielu serdecznych przyjaciół oraz koleżanek i kolegów. Dobrej zabawy z rówieśnikami, ale też sukcesów w nauce, sporcie i innych dziedzinach, które lubicie" - dodała pierwsza dama. Radosne przesłanie płynące z życzeń od pary prezydenckiej napotkało jednak krytykę ze strony młodzieży.

Andrzej Duda złożył dzieciom życzenia. Został skrytykowany przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Prezydent dodał, że dorośli znają i cenią wrażliwość i szlachetne pragnienia dzieci. "Kiedyś, świat znajdzie się w rękach waszych. Ufamy, że uczynicie go jeszcze lepszym" - zaznaczył Andrzej Duda. Pod wpisem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy, w tym post Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. "Kiedy świat znajdzie się w naszych rękach, to nie będzie już czego zbierać. Kryzys klimatyczny zabiera nasze marzenia, a Pan to olewa. Tu i teraz." - napisali aktywiści.

Podczas kwietniowego szczytu klimatycznego prezydent zapowiedział, że Polska do 2040 roku zmniejszy udział węgla w systemie energetycznym z 70 do nawet 11 procent. Zdaniem aktywistów klimatycznych, takie tempo transformacji energetycznej w Polsce jest zbyt wolne. Domagają się, aby nasz kraj całkowicie odszedł od węgla do 2040 roku, a nie tylko ograniczył ten komponent w swoim miksie energetycznym. "Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii" - czytamy na stronie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

