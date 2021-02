Dziennikarz TVP skrytykował orzeczenie TK ws. aborcji. Onet: został zdegradowany

Dziennikarz TVP Michał Cholewiński w październiku skrytykował na antenie orzeczenie TK ws. aborcji. Teraz Onet informuje, że prezenter "dostał propozycję nie do odrzucenia" i został zdegradowany oraz przeniesiony do niszowej stacji TVP Polonia.

Michał Cholewiński zniknął z anteny TVP Info. Na ten fakt uwagę zwrócili internauci. Na ekranie nie widać także jego żony, która również była zatrudniona w TVP. Według informacji Onetu dziennikarz Telewizji Publicznej został odsunięty ze względu na swoje oświadczenie dotyczące wyroku TK. ws. aborcji. Prezenter przyznał na antenie pod koniec października, że nie rozumie, dlaczego Trybunał podjął decyzję w momencie, kiedy pandemia w Polsce przybrała na sile.

Prezenter TVP skomentował wyrok TK. Onet: zdegradowano go

Jak informuje Onet, słowa Cholewińskiego "nie uszły mu płazem". "Szef TVP Jacek Kurski zaakceptował decyzję o degradacji Cholewińskiego, którą podjął Jarosław Olechowski, dyrektor odpowiedzialny za informację i publicystykę w TVP" - czytamy.

Według doniesień portalu prezenter oraz jego żona Agata Biały-Cholewińska "dostali propozycję nie do odrzucenia: przeniesienie do niszowej TVP Polonia oraz zmniejszenie zarobków". Zarówno dziennikarz, jak i jego żona nie zaakceptowali jeszcze nowych warunków, bo przebywają na zwolnieniach. "Ekipa Kurskiego liczy na to, że oboje odejdą z telewizji" - donosi Onet.

Przypomnijmy, że pod koniec października Cholewiński prowadził program "Serwis Info". Jego gościem był dziennikarz "Gościa Niedzielnego" Jakub Jałowiczor, a rozmowa dotyczyła protestów po ogłoszeniu orzeczenia TK. Zanim jednak prezenter oddał głos swojemu gościowi, wygłosił krótkie oświadczenie.

- Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie - stwierdził dziennikarz. Wypowiedź prezentera została odnotowana przez wiele mediów w Polsce, które zwróciły uwagę na to, że na antenie TVP rzadko padają słowa krytyczne wobec rządzących.

