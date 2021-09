Przed Sejmem odbył się protest przeciwko ustawie druk 1449, czyli nowelizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Politycy Konfederacji i środowiska antyszczepionkowe uważają, że nowelizacja niesie duże zagrożenie dla praw obywatelskich i otworzy drogę do tzw. "segregacji sanitarnej". Chodzi o możliwe ograniczenia dla osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19.

"Tu chodzi o podstawowe prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP, które władza chce odebrać milionom osób niezaszczepionych! (…) W wielu państwach na świecie trwają masowe protesty przeciwko segregacji sanitarnej, w Polsce też musimy bronić praw obywatelskich" - można było przeczytać na stronie wydarzenia.

Protest antyszczepionkowców. Zaatakowano dziennikarza, bo miał maseczkę. Wideo

- To spór z tymi, którzy chcą stworzyć jedną międzynarodową urawniłowkę, jednego wystandaryzowanego człowieka, co widzimy dzisiaj w Brukseli. To nie tylko "paszporty covidowe", ale także jednolity kod kulturowy, jednolite prawodawstwo. To ma być nowa wielka republika sowiecka i przeciwko temu protestujemy - mówił Robert Winnicki z Konfederacji.

- To będzie długa batalia. To się szybko nie skończy, ale jeśli tą długą walkę w Polsce wygramy – a jestem przekonany, że wygrać możemy – to będzie jasny sygnał dla Europy, że można inaczej, że można normalnie - przekonywał polityk.

W trakcie protestu zaatakowany został Patryk Michalski - dziennikarz Wirtualnej Polski. Agresywnemu mężczyźnie nie spodobało się, że dziennikarz ma na twarzy maseczkę. "Tak zostałem potraktowany przez protestującego przy Wiejskiej antyszczepionkowca. >>Sprowokowała<< go maseczka na twarzy. >>Zdrajca narodu<< i antysemickie hasła. Nie odezwałem się ani słowem" - napisał na Twitterze Michalski.

– Ciemnota. Człowieku, telewizji się chyba naoglądałeś. Przyczyniacie się do tego, żeby zniewolić Polskę! I nas! Gorzej niż Żyd! Zdrajca narodu! Niektórzy starsi ludzie są mądrzejsi od ciebie – słychać na nagraniu.

Do sytuacji odniósł się m.in. poseł Konfederacji Artur Dziambor. "Zdumiewająca agresja. Szkoda, że takie jednostki mogą przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie zepsuć przekaz dzisiejszego protestu przeciwko segregacji sanitarnej i ustawie 1449, którą PiS dziś zdjął z obrad, bo jej zapisy okazały się zbyt kontrowersyjne nawet dla nich" - napisał na Twitterze.

RadioZET.pl