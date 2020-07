16-letnia Karolina została brutalnie zamordowana w sobotę przed własnym domem. Do zabójstwa doszło w Dzierzgowie w województwie łódzkim. Okoliczności śmierci nastolatki wciąż są wyjaśniane. Do tej pory udało się ustalić, że nastolatka kosiła trawę, gdy podszedł do niej mężczyzna i kilkakrotnie ugodził nożem. Chwilę później napastnik uciekł w stronę lasu, zostawiając na miejscu zbrodni nóż.

Wszystko działo się na oczach rodziny 16-latki. Świadkami byli jej brat, ojciec i babcia. Choć pomoc wezwano natychmiast, nastolatki nie udało się uratować.

Eryk S. z zarzutem zabójstwa

22-letni Eryk S., który jest mieszkańcem sąsiedniej miejscowości, został zatrzymany ok. kilometra od Dzierzgowa. Jak przekazał rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, zakrwawionego mężczyznę zauważył tam przechodzący drogą policjant po służbie. Wiadomo, że mężczyzna był trzeźwy. Po zatrzymaniu trafił do szpitala psychiatrycznego w Łodzi.

Jego przesłuchanie skończyło się w niedzielę wieczorem. 22-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie chciał odpowiadać na pytania śledczych. Nie powiedział też, czy przyznaje się do winy. - Najprawdopodobniej powodem zbrodni było rozstanie pary - mówi Kopania z łódzkiej prokuratury. 22-latkowi grozi nawet dożywocie.

RadioZET.pl