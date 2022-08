Tragedia na drodze. Nie żyją dwie osoby. "Kabina została zmiażdżona"

Dwaj mężczyźni w wieku 35 i 45 lat zginęli w wypadku busa, do którego doszło w nocy na drodze krajowej nr 32 w powiecie krośnieńskim (woj. lubuskie). Auto zjechało z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo.

Do tragedii doszło ok. godz. wpół do 1 w nocy z poniedziałku na wtorek na 18. kilometrze drogi krajowej nr 32 w pobliżu wsi Dzikowo niedaleko Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie).

Dzikowo. Wypadek na dk 32. Nie żyją dwie osoby

Z oględzin przeprowadzonych przez policjantów wynika, że z nieustalonej przyczyny bus najpierw zjechał na przeciwległy pas, a następnie na pobocze, gdzie uderzył w drzewo. Samochodem jechało dwóch mężczyzn.

- Na skutek uderzenia w drzewo kabina pojazdu została zmiażdżona, a 45-letni kierowca i jego 35-letni pasażer zginęli na miejscu - powiedział w rozmowie z Polska Agencją Prasową Norbert Marczenia z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Dodał, że przyczyna wypadku nie jest znana, a śledztwo mające ją ustalić nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim.

