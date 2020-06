Ponad 347,7 tys. uczniów VIII klas z 12,4 tys. szkół podstawowych w całym kraju we wtorek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest trzydniowy: w każdym dniu ósmoklasiści będą zdawać z innego przedmiotu.

Na egzaminie obowiązuje reżim sanitarny. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

"Jest spokojnie, na tę chwilę nie mamy sygnałów o jakichkolwiek zakłóceniach" – powiedział PAP we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut.

Podczas egzaminu uczniowie będ± rozwiązywać m.in. zadania związane z dwoma tekstami zamieszczonymi w arkuszu: tekstem literackim (może to być poezja, epika albo dramat) i z tekstem nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym albo publicystycznym). Większość zadań będzie się odnosić bezpośrednio do tych tekstów. W tej części arkusza mogą pojawić się również: zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. oraz zadania nieodnoszące się do tekstów wymienionych w arkuszu.

Ósmoklasi¶ci będ± musieli też napisać wypracowanie na jeden z dwóch wybranych tematów. Wybór jest między tematem o charakterze twórczym (np. trzeba będzie napisać opowiadanie) lub tematem o charakterze argumentacyjnym (to np. rozprawka, artykuł, przemówienie). Każdy temat będzie wymagał odwołania się przez ucznia do obowi±zkowej lektury szkolnej i do utworu, b±dĽ utworów, samodzielnie wybranych przez ucznia.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego rozwi±zywanego przez uczniów wydrukowana jest kwietniowa data, jako termin egzaminu ósmoklasisty. Nie jest to bł±d. Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocz±ć 21 kwietnia. W zwi±zku z epidemi± przesunięto terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wydrukowano przed decyzj± o przesunięciu egzaminu.

W drugim dniu egzaminu ósmoklasisty, w ¶rodę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przyst±pienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczę¶ciej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przyst±pi 3,8 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przyst±pi ł±cznie 0,5 proc. ósmoklasistów. Ósmoklasista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowi±zkowego.

W takiej formie – trzy dni, trzy egzaminy – egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni – uczniowie będ± zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Przyst±pienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Je¶li uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przyst±pić do egzaminu we wtorek, ¶rodę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

Wynik egzaminu – uczniowie poznaj± do 31 lipca – wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to wła¶nie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na ¶wiadectwie szkolnym i inne osi±gnięcia ucznia.

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sze¶ciu do o¶miu lat. Przeprowadzany jest po raz drugi – w ubiegłym roku uczniowie zdawali go po raz pierwszy. (

RadioZET.pl