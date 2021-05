Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku rozpocznie się we wtorek 25 maja o godzinie 9.00. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, a w kolejnych - z matematyką i językiem obcym. Na RadioZET.pl będziemy prowadzić relację na żywo, gdzie znajdziecie arkusze CKE, odpowiedzi i pierwsze reakcje po wyjściu z sal.

Egzamin ósmoklasisty jest pisemny i, podobnie jak rok temu, z powodu zagrożenia koronawirusem, odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc. Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu. Ławki w sali należy ustawić w tak, aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Arkusze CKE, odpowiedzi, temat rozprawki, przecieki

Arkusz CKE i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego opublikujemy na RadioZET.pl. Udostępnimy je w artykule tak szybko, jak ukażą się one na stronie CKE. Stanie się to ok. godziny 13. Dużo wcześniej natomiast zapewne dowiemy się, jaki był temat rozprawki na egzaminie.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu zeszłego roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP