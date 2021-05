"Pan Tadeusz" na egzaminie ósmoklasisty z polskiego. Zobacz arkusze i odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2021 rozpoczął się we wtorek 25 maja potyczką z językiem polskim. Jak wynika z pierwszych relacji ósmoklasistów, na egzaminie był m.in. "Pan Tadeusz", a temat rozprawki dotyczył tego, czy człowiek w trudnej sytuacji może poznać samego siebie. Egzaminy ósmoklasisty relacjonujemy na żywo. Na RadioZET.pl będziemy też publikować arkusze CKE, odpowiedzi i rozwiązania zadań.

Egzamin ósmoklasisty 2021 jest pisemny i z powodu zagrożenia koronawirusem - podobnie jak matury - odbywa się w reżimie sanitarnym

" Trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki, które będą przepustką do dalszej edukacji w wymarzonej szkole. Powodzenia na egzaminach!" - przekazał uczniom we wtorek rano minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zakończył się o godzinie 11:00. Był "Pan Tadeusz" - relacjonują uczniowie. Pełne arkusze CKE i odpowiedzi opublikujemy na RadioZET.pl tuż po godzinie 13:00

Egzamin ósmoklasisty 2021: język polski. Arkusze CKE, odpowiedzi na żywo

Arkusz CKE i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego opublikujemy na RadioZET.pl. Udostępnimy je w artykule tak szybko, jak ukażą się one na stronie CKE. Stanie się to ok. godziny 13. Dużo wcześniej natomiast zapewne dowiemy się, jaki był temat rozprawki na egzaminie.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu zeszłego roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

