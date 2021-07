CKE podała średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Matematyka lepiej niż rok temu

CKE podała średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021. Lepiej uczniom poszedł egzamin z polskiego. Uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do uzyskania. Natomiast z matematyki otrzymali średnio 47 proc. Jest to nieznacznie wyższy wynik od zeszłorocznego, gdy uczniowie uzyskali średnio 46 proc. punktów. Egzamin z polskiego również rozwiązali lepiej, uzyskując o średnio o 1 proc. więcej niż absolwenci podstawówki z 2020 roku.

Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że w tym roku z powodu pandemii i nauki zdalnej materiał został okrojony. "Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego" - czytamy na stronie CKE.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. CKE podała, że średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 49 proc., z rosyjskiego – 57 proc., z francuskiego – 79 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 77 proc.

Egzamin ósmoklasisty 2021 napisało w maju 357 100 uczniów - w tym około 342 800 rozwiązało egzamin w wersji standardowej, a ok. 14 300 w wersji dostosowanej. Natomiast z dodatkowych terminów w czerwcu skorzystało około 1200 ósmoklasistów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskało 9 733 uczniów (2,8 proc.), matematyki – 25 678 uczniów (7,5 proc.), języka angielskiego – 109 903 uczniów (32,8 proc.), języka niemieckiego – 1 163 uczniów (12,4 proc). 4 101 uczniów uzyskało ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Wyniki z podziałem na płeć uczniów pokazują, że dziewczęta napisały egzaminy lepiej ze wszystkich przedmiotów. Zdobyły średnio 65 proc. z języka polskiego (chłopcy 55 proc.), były też lepsze z matematyki (48 proc. do 47 proc.), a także z języka angielskiego (68 proc. do 64 proc.) i niemieckiego (54 proc. do 44 proc.).

CKE podała też wyniki w zależności od wielkości miejscowości, w której jest szkoła. Średnie wyniki z języka polskiego, matematyki i angielskiego były najwyższe w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców (odpowiednio 64 proc., 54 proc. i 75 proc.). Uczniowie szkół w miastach liczących między 20 a 100 tys. mieszkańców poradzili sobie lepiej z egzaminami od tych z placówek w mniejszych miejscowościach. Natomiast uczniowie szkół działających na wsiach uzyskali wyższe wyniki z języka polskiego (58 proc.) i matematyki (44 proc.) od ósmoklasistów z miast do 20 tys. mieszkańców, którzy z polskiego uzyskali 57 proc., a z matematyki 43 proc. Byli natomiast lepsi od kolegów uczących się na wsi z języka angielskiego (62 proc. do 59 proc.).

Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 12 673 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 669 zespołach

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty – Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają dopiero 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

