Zbliża się egzamin ósmoklasisty. Uwaga na rzekome przecieki

Egzamin ósmoklasisty 2021 rozpocznie się we wtorek (25 maja) pisemnym egzaminem z języka polskiego. Do egzaminu przystąpi 360 tys. uczniów 8 klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju. Przeprowadzany będzie - tak jak matura 2021 - w reżimie sanitarnym.

Już kilka dni przed egzaminem, który ma sprawdzić wiedzę zdobytą do tej pory przez uczniów 8 klas, w sieci zaczęły pojawiać się rzekome przecieki. Na stronach internetowych, forach i w mediach społecznościowych nietrudno natrafić na listy zadań, z jakimi mieliby zmierzyć się uczniowie, pytania, a nawet odpowiedzi. Ostrzegamy jednak, że takie informacje okazują się zwykle nieprawdziwe, a stoją za nimi oszuści chcący wyłudzić pieniądze. W sieci pojawiają się np. pierwsze strony starych arkuszy CKE ze zmienioną w programie graficznym datą na rok 2021.

Egzamin ósmoklasisty 2021 [daty, ile trwa]

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz trzeci - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek (25 maja), uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu (26 maja), w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu (27 maja), w czwartek, będzie egzamin z języka obcego.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021

Największa grupa ósmoklasistów - 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty 2021 [procedury i wytyczne]

Egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w tym roku w maju na maturze, w marcu podczas próbnych egzaminów oraz do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

