Egzamin ósmoklasisty 2022, jęz. angielski. Odpowiedzi, arkusze CKE i rozwiązania zadań [26.05.2022]

Te nieoficjalne rozwiązania zadań pozwolą ósmoklasistom na wstępne poznanie swoich wyników, które są decydujące w rekrutacji do szkół średnich. Dzięki temu zdający zaoszczędzą sobie wielu stresów i nerwów podczas oczekiwania na oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Posłuchaj podcastu

Egzamin ósmoklasisty, jęz. angielski - ODPOWIEDZI, rozwiązania, arkusze CKE

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2022 z jęz. angielskiego będzie można znaleźć w tym miejscu jeszcze w czwartek, 26 maja, po godzinie 13, gdy tylko CKE opublikuje oficjalne arkusze. W artykule znajdą się zdjęcia rozwiązanych przez ekspertów arkuszy, a także komentarze i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty. Arkusz z jęz. angielskiego rozwiąże dla nas i omówi nauczycielka języka angielskiego Mireille Szałkowska, która uczy w szkole Pro Futuro w Warszawie.

Egzamin ósmoklasisty z jęz. angielskiego składa się z kilku części. Pierwsza to rozumienie ze słuchu, kolejna to rozumienie tekstów pisanych i krótkie wypracowanie, np. maila lub zaproszenie. Na egzaminie sprawdzana jest też znajomość gramatyki.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy wyniki, jakie zasady

Na napisanie egzaminu ósmoklasisty z jęz. obcego młodzież ma 90 minut. Najwięcej uczniów (97,5 proc.) zadeklarowało przystąpienie do angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów ósmych klas.

Ostrzegamy wszystkich, którzy w internecie natrafili na przecieki z egzaminu ósmoklasisty. Nie jest możliwe, aby arkusze CKE, pytania i odpowiedzi pojawiły się w sieci przed oficjalnym rozpoczęciem testu. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, egzamin ósmoklasisty musiałby zostać powtórzony.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane w piątek 1 lipca. Będzie można je sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy uczeń otrzymał wcześniej w swojej szkole. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 8 lipca. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty brane są pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Do egzaminu ósmoklasisty w całej Polsce przystąpi 502,6 tys. uczniów. W tym roku wśród zdających będzie też 7150 uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, wystarczy do niego podejść. Wyniki z każdej części brane są jednak pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich, a ta w tym roku będzie wyjątkowo trudno, bo do liceów, techników i branżówek pójdzie 1,5 rocznika.

RadioZET.pl