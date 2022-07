Egzamin ósmoklasisty 2022. CKE podała wyniki. Wyjątkowo dobrze poszła matematyka

Do egzaminu ósmoklasisty 2022 w całej Polsce przystąpiło prawie 503 tys. uczniów. W tym roku wśród zdających było też 6150 uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny.

Egzamin ósmoklasisty. Jakie wyniki?

1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała całościowe, oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali w tym roku średnio 60 proc. punktów możliwych do zdobycia. Jak podaje CKE, najtrudniejsze dla uczniów było zadanie, w którym trzeba było poprawnie wstawić przecinki. O wiele prostsze okazały się ćwiczenia z czytania ze zrozumieniem.

Tegoroczne testy tuż po wyjściu z sali uczniowie oceniali jako wyjątkowo proste. Podobnego zdania byli ich nauczyciele. Dlatego też w tym roku ósmoklasiści wyjątkowo dobrze poradzili sobie z matematyką, która przysparzała zazwyczaj najwięcej problemów. Średnio z tej części otrzymali 57 proc. Problemów według danych zebranych przez CKE przysporzyło zadanie zamknięte nr 11, które wymagało interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. Bez większych problemów uczniowie rozwiązali ćwiczenia z liczb całkowitych.

Najlepiej ósmoklasiści tradycyjnie poradzili sobie z językami obcymi. Z angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego, dostali średnio 67 proc. Drugim najczęściej wybieranym językiem był jęz. niemiecki – średni wynik z tego przedmiotu to 50 proc. O wiele lepiej wypadł francuski (80 proc.), hiszpański (81 proc.) i włoski (89 proc.). Z rosyjskiego uczniowie otrzymali średnio 65 proc. punktów.

CKE podała również średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty, które otrzymali uczniowie z Ukrainy. Przypomnijmy, że chodzili oni do polskiej szkoły jedynie przez dwa miesiące. Najsłabiej, tak jak przewidywano, wypadł egzamin z polskiego – średnia to 22 proc. Z matematyki uzyskali więcej, bo średnio 34 proc., a z angielskiego 44 proc.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Wyniki potrzebne do rekrutacji

Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik na indywidualnym koncie za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. Zaświadczenia uczniowie otrzymają tydzień później, 8 lipca.

Egzaminu ósmoklasisty nie można oblać, ale trzeba go napisać, żeby skończyć podstawówkę. Poza tym wyniki testów są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, a ta w tym roku będzie wyjątkowo trudno, bo do liceów, techników i branżówek pójdzie 1,5 rocznika. Uczniom zależy więc na jak najwyższych ocenach.

W tym roku ósmoklasiści mieli zdawać także egzamin z kolejnego, wybranego przez siebie przedmiotu (z historii, biologii, geografii, fizyki, chemii). Z powodu pandemii odłożono ten pomysł, ale teraz już wiadomo, że w ogóle nie dojdzie on do skutku.

