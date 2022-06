Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 absolwenci podstawówek poznają już w piątek, 1 lipca. Ok. godz. 10 uczniowie będą mogli je sprawdzić na swoich indywidualnych kontach na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE).

Do egzaminu ósmoklasisty 2022 w całej Polsce przystąpiło ponad 502 tys. uczniów. W tym roku wśród zdających było też 7150 uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny.

Egzamin ósmoklasisty - o której godzinie wyniki i gdzie sprawdzić?

1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna poda całościowe, oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego każdy uczeń może sprawdzić swój wynik na indywidualnym koncie za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną.

W tym celu trzeba będzie wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy uczeń otrzymał wcześniej w swojej szkole. Wyniki mają tam być dostępne ok. godz. 10. Zaświadczenia uczniowie otrzymają tydzień później, 8 lipca.

Egzaminu ósmoklasisty nie można oblać, ale trzeba go napisać, żeby skończyć podstawówkę. Poza tym wyniki testów są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, a ta w tym roku będzie wyjątkowo trudno, bo do liceów, techników i branżówek pójdzie 1,5 rocznika. Uczniom zależy więc na jak najwyższych ocenach.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Matematyka najtrudniejsza

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części: jęz. polskiego, matematyki i jęz. obcego. Najwięcej uczniów (97,5 proc.) zdecydowało się na angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem był jęz. niemiecki (2,2 proc. ósmoklasistów). Oprócz tego były jeszcze testy z francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego - łącznie przystąpiło do nich 0,3 proc. zdających. 3,7 proc.) i rosyjski (25,3 proc.).

W tym roku ósmoklasiści mieli zdawać także egzamin z kolejnego, wybranego przez siebie przedmiotu (z historii, biologii, geografii, fizyki, chemii). Z powodu pandemii odłożono ten pomysł, ale teraz już wiadomo, że w ogóle nie dojdzie on do skutku.

Tegoroczne testy tuż po wyjściu z sali uczniowie oceniali jako wyjątkowo proste. Podobnego zdania byli ich nauczyciele. Rok temu zdający najlepiej poradzili sobie z jęz. angielskim, najsłabiej wypadła matematyka.

