Zmiany w egzaminie ósmoklasisty. Kolejny przedmiot obowiązkowy

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty będą obowiązywać od 2022 roku. Wtedy uczniowie będą musieli zdać dodatkowy test z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia — poinformowała CKE na swojej stronie internetowej.

Egzamin ósmoklasisty — zmiany

Egzamin ósmoklasisty aktualnie składa się z trzech części. Uczniowie w ostatniej klasie szkoły podstaowej muszą zdać egzamin z przedmiotów:

język polski

matematyka

język obcy (nowożytny).

Od 2022 roku egzamin ósmoklasisty będzie składał się z 4 testów. Uczniowie będą musieli zdać kolejny obowiązkowy egzamin z przedmiotu, który będą mogli wcześniej wybrać. Są to:

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia.

Jak podaje CKE, uczeń wybrany przez siebie przedmiot będzie musiał zgłosić do 30 września 2021 roku. Po tej dacie, zmiana nie będzie możliwa — podobnie jak w przypadku wyboru języka obcego. Dlatego swoją decyzję, należy dokładnie przemyśleć.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty

W informatorach opublikowanych przez CKE wynika, że egzamin ósmych klas z biologii będzie trwać 90 minut. Składać się on będzie od 18 do 25 zadań. Połowę punktów będzie można zdobyć za zadania zamknięte. Tyle samo czasu będzie także na test z innych przedmiotów: chemii, fizyki i geografii. Egzaminy z tych przedmiotów będą składać się od 20 do 30 zadań. Natomiast egzamin z historii będzie składał się od 24 do 28 zadań. Na jego zdanie uczniowie także będą mieć 90 minut.

W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnymi oraz w przypadku cudzoziemców czas egzaminu może zostać wydłużony. W informatorach znajdujących się na stronie Centralnej komisji Edukacyjnej umieszczono przykładowe zadania razem z zasadami punktowania.

Przystąpienie do egzaminu ósmych klas jest warunkiem, aby ukończyć szkołę podstawą. Jeśli uczeń z powodów losowych lub zdrowotnych, nie będzie mógł pisać egzaminów w wyznaczonym przez komisję terminie, będzie mógł to zrobić w drugim, dodatkowym. Wyniki egzaminów ósmoklasistów wpływają na przyjęcie do szkoły średniej.

Przykładowe zadanie z geografii:

fot. CKE

Przykładowe zadanie z historii:

fot. CKE

Przykładowe zadanie z chemii:

fot. CKE

Przykładowe zadanie z biologii:

fot. CKE

RadioZET.pl/PAP/CKE