Będzie to trzecia, ostatnia części egzaminu ósmoklasisty. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, a w środę z matematyki. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Podobnie jak w dwa poprzednie dni, na egzaminie będzie obowiązywał reżim sanitarny. Największa grupa ósmoklasistów - 95,7 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego służy tylko przy rekrutacji na studia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca. Wynik egzaminu - uczniowie poznają go do 31 lipca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

RadioZET.pl/PAP