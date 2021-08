Matura 2022 i egzamin ósmoklasisty z ważnymi zmianami. Będzie nowy obowiązek

Egzamin ósmoklasisty oraz matura 2022 zostaną przeprowadzone na podobnych zasadach jak w tym roku - przewiduje projekt noweli rozporządzenia ministra edukacji i nauki. W środę, 18 sierpnia, pojawił się on na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Nowela rozporządzenia szefa MEiN czeka w tym momencie na podpis ministra Przemysława Czarnka. Zmiany, jakie wprowadza, dotyczą zarówno egzaminów maturalnych jak i ósmoklasisty.

Matura 2022 i egzamin ósmoklasisty z ważnymi zmianami. Nowela rozporządzenia MEiN

Najważniejszą zmianą od 2022 roku jest obowiązkowa matura z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Podobnie jak na ostatnich egzaminach, w 2022 roku matury będą przeprowadzane jedynie w formie pisemnej. Minister uzasadnia nowelizację rozporządzenia trwającą pandemią koronawirusa. Ustne egzaminy będą zdawali jedynie absolwenci aplikujący na uczelnię zagraniczną.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w 2022 roku w maju, o miesiąc później niż w roku obecnym. "Przesunięcie o około miesiąc terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty umożliwi uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować się do tego egzaminu" – uzasadnia rozporządzenia szefa MEiN. Oznacza to późniejsze ogłoszenie wyników – w wakacje.

Resort zareagował na postulaty nauczycieli i rodziców

Ósmoklasiści nie będą musieli zdawać obowiązkowego czwartego egzaminu spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Resort zareagował na postulaty zgłaszane do MEiN przez środowiska nauczycieli, ale i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych.

Oznacza to, że absolwenci szkół podstawowych sprawdzą swoją wiedzę z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Powrót do trzech obowiązkowych egzaminów oznacza ponowną zmianę w przeliczaniu ich wyników. Maksymalnie będzie można uzyskać - po przeliczeniu - 100 punktów (z trzech egzaminów) – wyniki z j. polskiego i matematyki będą mnożone przez 0,35, a z j. obcego nowożytnego – przez 0,3. Co istotne, MEiN wskazało, że z uwagi na "pilność i wagę sprawy" rozporządzenie było procedowane w trybie odrębnym, bez przekazania do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

RadioZET.pl/PAP/Legislacja.gov.p