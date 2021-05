Egzamin ósmoklasisty 2021 z matematyki rozpoczął się w środę o godzinie 9:00 i trwał 100 minut. Przystąpiło do niego ponad 360 tys. uczniów 8 klas szkół podstawowych

Jest spokojnie, nie mamy informacji, żeby gdzieś przeprowadzenie egzaminu było zagrożone – przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik

Arkusze CKE i odpowiedzi do zadań opublikujemy na RadioZET.pl po zakończeniu egzaminu

Egzamin ósmoklasisty: matematyka 2021. Odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku zostanie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte. W 2021 roku na egzaminie będą 4 zadania otwarte, w poprzednich latach było ich 6.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - powtórzenie, wymagania, co trzeba umieć?

Poniżej przedstawiamy ogólne wymagania egzaminacyjne z matematyki w 2021 roku i konkretne zagadnienia, jakie trzeba znać, by bez problemu zdać egzamin.

Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

Działania na liczbach naturalnych

Liczby całkowite

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Obliczenia praktyczne

Potęgi o podstawach wymiernych

Pierwiastki

Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich

Obliczenia procentowe

Równania z jedną niewiadomą

Proporcjonalność prosta

Proste i odcinki

Kąty

Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie

Wielokąty

Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie

Geometria przestrzenna (graniastosłupy proste, ostrosłupy, prostopadłościany i sześciany, objętość i pole powierzchni)

Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej

Egzamin ósmoklasisty 2021 - kiedy wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

RadioZET.pl/PAP/CKE/OKE