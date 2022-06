Dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. Ponad 3 tys. uczniów przystąpi do testu

Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty dla tych, którzy nie mogli wziąć w nim udziału w maju. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że do sesji dodatkowej z języka polskiego przystąpi 3129 uczniów.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się 24 maja. Wówczas uczniowie także zaczęli od testu z j. polskiego. Ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli do niego przystąpić w wyznaczonym terminie, mają szansę przystąpić do egzaminu w czasie dodatkowej sesji.

Egzamin ósmoklasisty – sesja dodatkowa. Test z języka polskiego

Egzaminem z języka polskiego w poniedziałek o godz. 9.00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do testu z matematyki i języka obcego.

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z języka polskiego przystąpi w sesji dodatkowej 3129 uczniów klas VIII szkół podstawowych, do egzaminu z matematyki – 3223 uczniów, do egzaminu z języka angielskiego – 3143, z języka niemieckiego – 121, z języka rosyjskiego – 12, z języka francuskiego – 4 uczniów, a z języka hiszpańskiego – 2 uczniów.

Do egzaminu przystąpią także obywatele Ukrainy. Do sesji dodatkowej z języka polskiego podejdzie 400 osób zza naszej wschodniej granicy. Egzamin z matematyki napisze 394 osoby z Ukrainy, z angielskiego - 303, z języka rosyjskiego - 96, z języka niemieckiego - 3, a z języka francuskiego - 1 uczeń. Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego i możliwość korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego.

Arkusze wraz z rozwiązaniami będziemy na bieżąco publikować na Radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP