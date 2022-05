Trzy miesiące w areszcie spędzi 58-latek z Pisza (woj. warmińsko-mazurskie), którzy przez ostatni dwa lata znęcał się nad swoją żoną. Oprócz tego mężczyzna wielokrotnie próbował z niej wypędzić szatana przy pomocy egzorcyzmów, trzymając w ręce własnoręcznie wykonany nóż. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.

Koszmar mieszkanki Pisza (woj. warmińsko-mazurskie) trwał ponad dwa lata. Jej mąż nadużywał alkoholu, a pod jego wpływem wielokrotnie wszczynał awantury, znęcając się nad małżonką psychicznie oraz wyzywając ją. Jak podaje lokalna policja, 58-latek "był agresywny i tracił kontrolę nad swoim zachowaniem".

"Egzorcysta" z Pisza sztyletem wypędzał z żony diabła. "Tracił kontrolę"

Ale to nie wszystko, ponieważ mężczyzna groził również swojej żonie pozbawieniem jej życia. Posiadał także własnoręcznie wykonany sztylet o długości ok. 30 cm, za pomocą którego odprawiał "egzorcyzmy".

Komenda Powiatowa Policji w Piszu na swojej stronie internetowej opublikowała zdjęcie narzędzia, za pomocą którego 58-latek próbował "wypędzić z żony diabła":

fot. KPP Pisz

Często robił to w nocy, kiedy kobieta próbowała spać, dlatego czasem musiała nocować w samochodzie. Wreszcie sama zgłosiła się na policję. Mężczyzna usłyszał zarzut psychicznego znęcania się i trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/MBa/KPP Pisz