Ekspert: Powinniśmy wprowadzić szczepienia obowiązkowe. "Tak, mamy takie prawo"

Parlament w Austrii zatwierdził obowiązek szczepień osób dorosłych przeciwko COVID-19 od 1 lutego. Również my jak najszybciej powinniśmy wprowadzić takie obowiązkowe szczepienia, opowiadam się za nimi od prawie roku – powiedział prof. Maciej Banach z Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi.

Austria jest pierwszym krajem w UE, który wprowadza obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Prof. Maciej Banach uważa, że szczepienia obowiązkowe w Polsce powinny dotyczyć przede wszystkim personelu medycznego i nauczycieli, jak i osób po 65. roku życia, najbardziej zagrożonych chorobą i zgonem z powodu COVID-19.

Apel o obowiązkowe szczepienia w Polsce

– Nie rozumiem, dlaczego tego jeszcze nie zrobiliśmy. Jest wiele obowiązkowych procedur medycznych, które robimy zgodnie z prawem, w tym również szczepienia. A w przypadku COVID-19 wciąż trwają dyskusje – powiedział.

– Czy mamy prawo wdrożyć obowiązkowe takie szczepienia? Tak, mamy takie prawo. I potwierdza to ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich, a ze względu na zdrowie populacyjne powinniśmy zrobić to jak najszybciej – stwierdził prof. Banach. – Z najnowszych danych w USA wynika, że przyjęcie dwóch dawek szczepionki (np. mRNA) zmniejsza ryzyko zgonu z powodu COVID-19 trzynastokrotnie, a po dawce przypominającej spada ono aż 97 razy. To znaczna ochrona przed najcięższymi powikłaniami i zgonem – dodał.

Omikron zakazi nawet jedną trzecią Polaków

Ekspert z Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi przypomina, że analizy Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle sugerowały, że w piątej fali pandemii zachoruje z powodu zakażenia Omikronem od 3 do 4 mld ludzi na świecie, a w Polsce nawet 10 mln naszych rodaków.

– Te obliczenia mogą być nawet niedoszacowane biorąc pod uwagę wyjątkowo dużą zakaźność tego wariantu. Możemy mieć nawet kilkaset tysięcy zakażeń dziennie. I obawiam się, że może zachorować nawet jedna trzecia naszej populacji – powiedział prof. Maciej Banach. – Większość zakażeń będzie skąpoobjawowych lub wręcz bezobjawowych. Nie będziemy nawet w stanie ich przetestować, bo nie ma takich logistycznych możliwości – stwierdził.

RadioZET.pl/PAP