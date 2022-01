"Spełnił się najczarniejszy scenariusz. Jesteśmy na dobrej drodze do armagedonu"

Jesteśmy na dobrej drodze do armagedonu. Blisko połowa Polaków straciła instynkt samozachowawczy - komentuje sytuację epidemiczną w Polsce w TVN24 profesor Anna Piekarska, ekspertka Rady Medycznej działającej przy premierze. Jak podkreśla, jeszcze zanim powstała Rada Medyczna, eksperci próbowali przekonać rząd do rozwiązań, które ograniczyłyby "dramatyczne skutki epidemii".

Od początku pandemii w Polsce zmarło już ponad 100 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. W środę znów wzrosła liczba zakażeń oraz zgonów. Ministerstwo zdrowia spodziewa się, że już pod koniec stycznia ponad połowę przypadków będzie stanowił nowy wariant Omikron. Eksperci podkreślają, że ochronę przed nową mutacją wzmacniają szczepienia przeciw COVID-19.

Do niepokojących statystyk odniosła się w środę w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Anna Piekarska, członkini Rady Medycznej działającej przy premierze. - Gdyby ktoś nam dwa lata temu powiedział, że będziemy mieć epidemię, która będzie nas kosztowała ponad 100 tysięcy zgonów, to byśmy powiedzieli, że to jest niemożliwe i musimy wszystko zrobić, by tak się nie stało - mówi ekspertka.

Ekspertka Rady Medycznej: 45 proc. Polaków straciło instynkt samozachowawczy

- Spełnił się najczarniejszy scenariusz, który od początku zapowiadaliśmy, że jeżeli szybko nie zaszczepimy większości populacji, to niestety wirus zmutuje i nawet nasze szczepienia mogą okazać się niewydolne. I niestety tak się stało - podkreśla Piekarska. I dodaje, że niezaszczepione 45 proc. społeczeństwa powoduje, że wirus "mutuje niekorzystnie, replikuje i zaraża także osoby zaszczepione".

- Jesteśmy na dobrej drodze do armagedonu. Niestety nic nas nie minie w tej epidemii - zauważa. Zdaniem profesor już w czerwcu było wiadomo, że zaszczepili się wszyscy, którzy się chcieli zaszczepić. - Mam wrażenie, że 45 procent polskiego społeczeństwa całkowicie straciło instynkt samozachowawczy - ocenia.

"Nasze propozycje zostały uznane za niewykonalne"

Profesor odniosła się także do rozwiązań stosowanych przez rząd w walce z koronawirusem. - Jeszcze zanim powstała Rada Medyczna, mailowaliśmy, dzwoniliśmy do ministra zdrowia, do Kancelarii Premiera w różnych sprawach związanych z ułożeniem działań w epidemii tak, aby skutki dramatyczne były jak najmniejsze - wspomina. Podkreśla jednak, że "nikt z lekarzy nie jest politykiem".

- Odpowiedzialność spada na tych, którzy podejmują decyzje, którzy głosują w Sejmie, którzy nam układają od strony politycznej i prawnej tę rzeczywistość. Nasze propozycje zostały uznane za niewykonalne. Jesteśmy nazywani gronem gestapowskim, które będzie siedzieć, wisieć, różne obietnice są nam składane, również ze strony polityków. Naszą intencją jest tylko jedna rzecz, żeby jak najmniej ludzi zachorowało i zmarło - podsumowuje.

RadioZET.pl/tvn24.pl