Na terenie leśnym w Kuźni Raciborskiej (Śląskie) doszło we wtorek do eksplozji niewybuchu - potwierdziły służby kryzysowe wojewody śląskiego. Rannych zostało sześciu żołnierzy - saperów z jednostki w Gliwicach - potwierdziła policja. Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z rannych doznał poważnych obrażeń.

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej Aneta Gołębiowska, w akcji na miejscu wypadku uczestniczy osiem zastępów strażackich.

Na miejsce skierowano też śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetki pogotowia.

W wyniku eksplozji rannych zostało sześciu żołnierzy - saperów z jednostki w Gliwicach - potwierdziła policja. Ze wstępnych informacji wynika, że jeden z rannych doznał poważnych obrażeń.

"To jest w lesie między Kuźnią Raciborską, a Rudą Kozielską. To jest bardzo gorąca sprawa, działają tutaj; nie zostałem wpuszczony na to miejsce. Będę tutaj jako miasto, oferuję jego pomoc – i po to tu jestem na miejscu zdarzenia" - powiedział PAP burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

"Ten las jest jeszcze pełen tych niewybuchów. To jest problem tego miejsca od czasów wojny" - dodał.

Obecnie - jak podała policja - teren wokół miejsca wybuchu jest niedostępny i strzeżony przez wojsko.

RadioZET.pl/ PAP