Policja z Elbląga poszukuje ok. 10-letniego chłopca, który wczoraj po południu wjechał na hulajnodze w 83-letnią kobietę. Staruszka przewróciła się na chodnik. Z urazem głowy i złamanym nadgarstkiem trafiła do szpitala. Sprawca odjechał z miejsca wypadku. Policja szuka również świadków zdarzenia.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Kolejny wypadek z udziałem hulajnogi. Tym razem do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 października, na chodniku przy ulicy Traugutta 37 w Elblągu.

Do zderzenia doszło ok. godz. 13. Rozpędzony na hulajnodze chłopiec jechał z dużą prędkością – w wyniku uderzenia seniorka upadła na bruk. Po wypadku trafiła do szpitala. Jak pisze „Dzienni Elbląski”, tylko dzięki interwencji siostrzenicy (z którą szła po chodniku), na miejsce szybko przyjechały służby medyczne. Pomocy udzielał jej również jeden z przejeżdżających kierowców.

Policja szuka też świadków zdarzenia

Chłopiec był ubrany na ciemno, miał około 10 lat, odjechał w stronę ulicy Grota-Roweckiego. Policjanci szukają świadków zdarzenia. Proszą o kontakt telefoniczny: 55 230 16 00 lub 55 230 16 20.

RadioZET.pl/KPP w Elblągu/Dziennik Elbląski