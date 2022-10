Fatalna pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Skremowano nie tego zmarłego

W zakładzie pogrzebowym w Elblągu doszło do zamiany ciał zmarłych, co doprowadziło do koszmarnej pomyłki i kremacji niewłaściwych zwłok. Wszystko wyszło na jaw w trakcie tradycyjnego pogrzebu z trumną. Jak podał serwis Expresselblag.pl sprawa trafiła do prokuratury.