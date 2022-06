"Będziesz nas wk**** z samego rana?". Wstrząsające nagranie przesłuchania 18-latki

18-letnia dziewczyna była zastraszana i wyzywana przez policjantów z komendy policji w Elblągu. Dziewczyna wszystko nagrała, a sprawa trafiła już do prokuratury – donosi lokalny portal Portel.pl.

18-latka z Elbląga została przesłuchana pod koniec kwietnia jako świadek ws. uszkodzenia taksówki przez jej znajomego. Jak opisuje Portel.pl, dziewczyna nie chciała podać imienia i nazwiska podejrzanego, by “nie robić mu problemów”. Policjantka, która z nią rozmawiała poprosiła dwóch policjantów z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, żeby przejęli przesłuchanie.

- Zaprowadzili mnie do innego pokoju, takiego za kratą. Kazali oddać mi telefon, zaczęli mnie szarpać, wyzywać od gówniar, przeklinali, mówili, że nastrzelają mi klapsów. Chcieli, bym podała nazwisko i numer telefonu chłopaka, z którym jechałam taksówką. Jeden z nich złapał mnie za ramiona i nie dał mi wstać - relacjonowała Portelowi 18-latka.

Elbląg. Policjanci straszyli i wyzywali 18-latkę

Dziewczyna wszystko nagrywała, ponieważ obawiała się, że policjanci mogą ją zastraszyć. Jak się okazało, obawy były w pełni uzasadnione. Na nagraniu słychać krzyczących policjantów: „Myślisz, że przyszłaś tutaj i będziesz nas wk****** od samego rana”, „18-letnia gówniara będzie nam mówić, że się nachlała i nic nie pamięta!” - usłyszała przesłuchiwana nastolatka.

Oglądaj

- Gdy po tym przesłuchaniu wróciłam do pani policjantki, ona dopiero pouczyła mnie w sprawie obowiązków świadka i zaczęła pisać protokół. Powiedziała, że gdybym od początku powiedziała nazwisko tego chłopaka, to niepotrzebna byłaby ta cała interwencja. Nie zareagowała w ogóle na tę sytuację z policjantami - opowiedziała dziewczyna. Nie pozwoliła odebrać sobie telefonu w obawie, że policjanci odkryją, że wszystko nagrywała. Przyznała, że była przestraszona i powiedziała, jak nazywa się podejrzany chłopak.

Z relacji 18-latki wynika, że bardzo przeżyła przesłuchanie. - Wyszłam z komendy roztrzęsiona, od razu zadzwoniłam do rodziców, by opowiedzieć, co mi się przydarzyło - mówiła Portelowi.

Po rozmowie z rodzicami 18-latka złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu. Sprawę przekazano jednak śledczym w Braniewie. Rzecznik prasowy elbląskiej prokuratury Sławomir Karmowski przekazał, że jest to rutynowe działanie w takich sytuacjach.

Decyzja ws. wszczęcia śledztwa ma zapaść w przyszłym tygodniu. Niezależnie od postępowania prokuratury elbląską policja prowadzi wewnętrzne dochodzenie, w celu “w celu rzetelnego zbadania i wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy”.

Śledztwo ws. uszkodzenia taksówki jest w toku. Podejrzany 21-latek odpowie za uszkodzenie mienia. Jak powiedział taksówkarz, młodemu mężczyźnie nie spodobało się, że jest z innego kraju. Śledczy zarzucają podejrzanemu, że wgniótł pięścią drzwi taksówki, gdy jej kierowca zwrócił mu uwagę, by nie trzaskał drzwiami.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Portel.pl/Onet.pl