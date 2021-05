Do awarii Elektrowni Bełchatów na stacji rozdzielczej w Rogowcu doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Doszło do zatrzymania 10 z 11 bloków elektrowni. Bez zakłóceń działał jedenasty blok, dlatego że był przyłączony do innej stacji - Trębaczew. Tego samego dnia awaria została usunięta.

Awaria w Elektrowni Bełchatów. Nowe informacje

We wtorek na Twitterze spółka PGE podała, że sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się. "Po wczorajszym zdarzeniu, spowodowanym zadziałaniem zabezpieczeń elektrycznych na stacji rozdzielczej w Rogowcu, należącej do PSE nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 bloków energetycznych w Elektrowni o łącznej mocy około 3900 MW" – napisano.

Jak przekazano, we wtorek nastąpiło uruchomienie 6 bloków energetycznych nr 3, 4, 5, 9, 10, 11. Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew. Jednocześnie podkreślono, że uruchomienie jednostek wytwórczych po tak nagłym odstawieniu to ogromne wyzwanie technologiczne.

Ile energii wytwarza Elektrownia Bełchatów?

Elektrownia Bełchatów jest największym dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Produkuje ponad 20 proc. krajowej energii. Trafia ona do 11,5 mln gospodarstw domowych. Moc pracujących na terenie elektrowni bloków wynosi 5298 MW.

RadioZET.pl, PAP, Twitter, oprac. AK