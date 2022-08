Nie żyje Elżbieta Kusz z Polsatu. "Była kimś więcej niż koleżanką"

Elżbieta Kusz przez lata była pracownicą telewizji Polsat. Pracowała jako operatorka obrazu w Brukseli, to dzięki niej widzowie mogli śledzić to, co działo się na posiedzeniach Europarlamentu oraz Komisji Europejskiej. Zajmowała się także montażem i stale współpracowała z działającymi na miejscu reporterami.

Elżbieta Kusz nie żyje. Pracownica Polsatu zmarła po długiej i ciężkiej chorobie

Kusz odeszła po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 45 lat. 11 sierpnia została pochowana na cmentarzu w Rudzie Śląskiej, a ceremonię pogrzebową poprzedziła msza święta w kościele św. Barbary w tym mieście. Zmarłą w rozmowie z Polsat News wspominali koledzy i koleżanki ze stacji.

- Była kimś więcej niż koleżanką z pracy, można z nią było o wszystkim porozmawiać. Zawsze dopatrywała się czegoś dobrego, pozytywnego, nawet w jakimś niefortunnym zdarzeniu. Dała wielu ludziom tam w Brukseli do myślenia, że życie jest bardzo cenne i nie należy z niego zbyt szybko rezygnować - opowiadała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.

- Znałem Elę od 16 lat i to była kobieta wszechstronnych talentów. Nie tylko zajmowała się obrazem, ale także montażem. Zawsze była fantastycznie nastawiona, pogodna w pracy, emanowała ciepłą energią. Będzie nam jej brakowało - przyznał reporter PN Piotr Witkowski.

