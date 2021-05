– Zbliżamy się do odporności stadnej – mówi Radiu Zet profesor Tomasz Smiatacz, pomorski konsultant do spraw chorób zakaźnych. Statystyki Ministerstwa Zdrowia wskazują, że koronawirus w Polsce zdaje się nieco słabnąć. Od prawie dwóch tygodni dzienna liczba nowych zakażeń nie przekroczyła 10 tys.

Akcja szczepień przeciw COVID-19 zaczyna przynosić efekty. Według pomorskiego konsultanta do spraw chorób zakaźnych profesora Tomasza Smiatacza, Polska zbliża się do osiągnięcia odporności stadnej, a co za tym idzie wygaśnięcia epidemii koronawirusa.

Mamy nadzieję, że w bieżącym tygodniu osiągniemy 50 procent populacji osób dorosłych, które otrzymają choćby pierwszą dawkę szczepionki. Prof. Tomasz Smiatacz, pomorski konsultant ds. chorób zakaźnych

Wpływ na osiągnięcie odporności populacyjnej ma też fakt, że duża liczba osób już przechorowała COVID-19. Profesor Smiatacz przywołał wyniki badań, z których wynika, że w skali całej Polski odporność po kontakcie z koronawirusem może już mieć nawet 30 procent populacji.

Epidemia koronawirusa w Polsce słabnie, szczepienia przyśpieszają

Jak wskazują eksperci, decydujący wpływ na zatrzymanie epidemii mają szczepienia. Według danych resortu zdrowia pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało już 9 454 765 Polaków. Natomiast dwa zastrzyki ma za sobą 3 160 055 osób. Dynamika szczepień rośnie dzięki uruchomieniu punktów szczepień populacyjnych i zwiększonych dostawach preparatów od producentów.

Luzowanie obostrzeń w maju 2021. Rząd ogłosił harmonogram

Wobec poprawiającej się sytuacji epidemicznej rząd zdecydował o przyśpieszeniu luzowania obostrzeń. Zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust na wolnym powietrzu wejdzie w życie już 15 maja.

8 maja otwarte zostaną hotele, ale z obłożeniem nie przekraczającym 50 procent.

Od połowy maja uruchomione zostaną także ogródki gastronomiczne, będzie też można organizować imprezy okolicznościowe na wolnym powietrzu do 25 osób.

