Eurojackpot 31.01.2020 WYNIKI. Czy ktoś wygrał 350 milionów?

W internecie pojawiły się już informacje dotyczące wyników piątkowego (31 stycznia) losowania loterii Eurojackpot. Wiadomo, że tym razem wylosowano następujące liczby: 1, 7, 12, 23, 39 oraz 3 i 4.

Piątkowe losowanie było siódmym z rzędu, w którym nie zanotowano wygranej I stopnia. Totalizator Sportowy opublikował już zresztą wykaz wygranych:

0 wygranych I (pierwszego) stopnia, płatne po 0.00 ZŁ

0 wygranych II (drugiego) stopnia, płatne po 0.00 ZŁ

1 wygranych III (trzeciego) stopnia, płatne po 1174993.90 ZŁ

0 wygranych IV (czwartego) stopnia, płatne po 0.00 ZŁ

52 wygranych V (piątego) stopnia, płatne po 816.90 ZŁ

80 wygranych VI (szóstego) stopnia, płatne po 426.00 ZŁ

114 wygranych VII (siódmego) stopnia, płatne po 232.10 ZŁ

1590 wygranych VII (siódmego) stopnia, płatne po 87.80 ZŁ

2336 wygranych IX (dziewiątego) stopnia, płatne po 59.60 ZŁ

3781 wygranych X (dziesiątego) stopnia, płatne po 57.00 ZŁ

8513 wygranych XI (jedenastego) stopnia, płatne po 44.10 ZŁ

32843 wygranych XII (dwunastego) stopnia, płatne po 28.30 ZŁ

"W wyniku kumulacji przewidywana pula na wygrane I stopnia w najbliższym losowaniu Eurojackpot może wynieść: 385 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Eurojackpot i wielkie wygrane pieniężne

Eurojackpot to rodzaj loterii pieniężnej, w której gracz musi wybrać siedem liczb - pięć z przedziały od 5 do 50 i dwie z przedziału od 2 do 10. Podobnie jak w przypadku Lotto, można je skreślić samodzielnie lub wygenerować "na chybił trafił" przez maszynę w kolekturze.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych – najwięcej spośród wszystkich gier LOTTO. Wygrane równe i wyższe niż 10 mln euro wypłacane są w euro, a na życzenie gracza - w złotych. Pozostałe wygrane wypłacane są w złotych. Totalizator Sportowy podkreśla, że wygrane odnotowane w Polsce są powiększane o nadwyżkę z korzystnego kursu wymiany złotego na euro.

W Polsce można grać w Eurojackpot od 9 września 2017 roku. Z kolei od 5 grudnia 2018 roku zakłady gry można także kupić w internecie na stronie www.lotto.pl. Aby Polska dołączyła do grona 17 państw, w których była już dostępna ta gra, konieczna była zmiana ustawy o grach hazardowych. Losowanie odbywa się zawsze w piątki o godz. 21 czasu wschodnioeuropejskiego (20 czasu polskiego) w Helsinkach.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Gazeta Lubuska