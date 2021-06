Polak wygrał prawie 5 mln złotych w piątkowym losowaniu Eurojackpot. Jak poinformował Totalizator Sportowy, to już trzecia wygrana drugiego stopnia, którą odnotowano w naszym kraju w ostatnim czasie.

Jak podaje Totalizator Sportowy, liczby, które skreślił szczęśliwy zwycięzca, to: 8, 20, 23, 48, 50 oraz 8, 9. W przyszłym tygodniu w puli na najwyższe wygrane w Eurojackpot może się zgromadzić nawet 155 000 000 złotych. Rekordowa wygrana Eurojackpot w Polsce padła w maju 2019 roku. Do szczęśliwca trafiło ok. 193,4 mln złotych.

Eurojackpot w Polsce - jak grać?

Eurojackpot to europejska gra liczbowa, która została utworzona w marcu 2012 roku. We wrześniu 2017 do loterii przyłączyła się też Polska. Cena losu Eurojackpot jest wyższa niż innych gier lotto. Za udział w jednym losowaniu musimy zapłacić 12,50 złotych, jednak możliwe wygrane również są wyższe.

Organizatorzy gry Eurojackpot gwarantują minimalną główną wygraną w wysokości 10 milionów euro, jednak może ona osiągnąć wysokość nawet 90 milionów euro (ok. 375 mln zł). Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godzinie 21:00 w Helsinkach. Natomiast ocena zwycięskich kuponów odbywa się w Niemczech i Danii.

