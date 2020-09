96,8 mln złotych - taka wygrana padła w piątkowym losowaniu Eurojackpot. Wygrał ją mieszkaniec okolic Warszawy i jest to druga najwyższa wygrana w historii gier liczbowych w naszym kraju oraz drugi w historii przypadek, że główna wygrana Eurojackpot padła w Polsce.

Totalizator Sportowy poinformował o wygranej na swoim profilu na Twitterze:

"To druga najwyższa wygrana w historii polskich gier liczbowych i druga główna wygrana w Eurojackpot w naszym kraju. Warto grać w Lotto - marzenia się spełniają" - czytamy w tweecie. Prezes zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik podał z kolei więcej szczegółów - wiadomo, że zwycięzca mieszka w okolicach Warszawy, a pełna wygrana wyniosła 96 805 666.90 zł.

Jak z kolei portal tvp.info informuje, że liczby, które skreślił szczęśliwy zwycięzca, to: : 2, 5, 24, 43, 45 oraz 4 i 10. Była to jedyna wygrana I stopnia w piątkowym losowaniu. Przypomnijmy, że aktualny rekord do mieszkańca powiatu piotrkowskiego, który w maju ubiegłego roku wygrał aż 193 miliony złotych.

Czym jest Eurojackpot?

Eurojackpot to odpowiednik polskiego Lotto, tyle że o zasięgu europejskim. To gra liczbowa, która zagościła w Polsce w 2017 roku, dzięki Totalizatorowi Sportowemu (właściciela m.in. Lotto, najpopularniejszej przez lata polskiej loterii liczbowej). Biorą w niej udział obywatele z 18 krajów – dlatego mowa jest o kwotach rzędu kilkuset milionów złotych. Jeden los kosztuje 12,50 zł. Uczestnik kupuje zakład i wybiera pięć z 50 liczb, a następnie dwie z 10 liczb. Jeden zakład dotyczy jednego, najbliższego losowania.

RadioZET.pl/Twitter