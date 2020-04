Ewa Żarska nie żyje. Wybitna reporterka odeszła w wieku 45 lat

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ewa Żarska – reporterka Polsat i Polsat News – za wstrząsający reportaż "Mała prosiła, by jej nie zabijać" otrzymała nagrodę w konkursie MediaTory. Za to samo śledztwo nominowana była również do nagrody w 13. edycji konkursu Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2017. Wybitna dziennikarka otrzymała też nominację do Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze.

Informację o jej śmierci przekazała stacja Polsat.

Jak czytamy na portalu polsatnews.pl, Ewa Żarska urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim. Mieszkała w Łodzi i stamtąd relacjonowała wydarzenia dla Polsatu. Była również dziennikarką programu "Państwo w Państwie", a wcześniej - korespondentką stacji z Londynu.

RadioZET.pl/PolsatNews