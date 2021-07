Ksiądz sadysta miał gwałcić i okaleczać 12-letnią Mariannę. "Brał taki nożyk"

Marianna opowiedziała o swoim dramacie cztery miesiące temu. Kiedy była dzieckiem, ksiądz prowadzący kółko biblijne w jednej z małopolskich parafii miał wykorzystywać ją seksualnie. Koszmar trwał półtora roku. Do spotkań dochodziło co piątek.

- To wszystko zaczęło się w 2013 roku - mówiła 19-latka. Duchowny prosił, by 12-letnia wówczas Marianna zostawała po zajęciach, by przepisywać mu kazania. Potem doszły prośby, by się rozbierała. - Musiałam się rozebrać, tak jak już wcześniej bywało, i po prostu wziął mnie i posadził jakby na sobie - wspominała. Gwałconej co piątek dziewczynce pedofil miał powtarzać, że "tylko do tego się nadaje" i że ją zabije.

Opowiedziała, jak ksiądz ją gwałcił i okaleczał. "Czułam się taka okropnie brudna"

Ksiądz sadysta miał także okaleczać Mariannę, wodząc po jej ciele nożem. - Brał taki nożyk, po prostu kazał mi się położyć. I tak jeździł po ciele, dopóki nie przeciął. [...] Już wolałam ten nóż, bo to przynajmniej nie sprawiało, że czułam się taka okropnie brudna - relacjonowała w rozmowie z "Faktami TVN". Przecinał również skórę na plecach i w okolicach miejsc intymnych. Młoda mieszkanka Małopolski wstydziła się o tym komukolwiek powiedzieć.

19-latka opowiadała, że pewnego razu duchowny spotkał ją nad stawem i zgwałcił. - Chciałam się rzucić pod ciężarówkę wtedy. [...] Życie uratował mi ktoś, po kim nikt by się nigdy tego nie spodziewał, bo był to człowiek, który spędził lata w więzieniu i to była pierwsza osoba, której ja o tym powiedziałam - kontynuowała swoją opowieść Marianna.

Wkrótce 12-latka we wszystko wtajemniczyła mamę, ale i wtedy koszmar się nie skończył. Dziewczyna wskazała księdza jako sprawcę jednego gwałtu, jednak prokuratura w Miechowie umorzyła sprawę. - Usłyszałam od jednej z pań, które siedziały na sali i mnie przesłuchiwały: uważaj tam na siebie, bo ładna jesteś - wspominała 19-latka.

Nastolatka dziś unika miejsc, które kojarzą się jej z dramatem. Jak mówi, sam widok czy zapach wystarczą, że ma wrażenie, że umiera. Studiuje prawo, by już żadne dziecko nie było tak przesłuchiwane. Kiedy skończyła 18 lat, ponownie zawiadomiła prokuraturę.

Ja się czuję, jakby oni uważali, że ja byłam jakimś rozpustnym dzieckiem, jakbym ja sama na siebie ściągała różne rzeczy, jednocześnie nie wierząc mi w to, że cokolwiek się działo. Ostatnio dotarła do mnie informacja od jednego z pracowników mojej szkoły średniej, że wyciągane są moje oceny, moje świadectwa. Marianna, ofiara księdza pedofila

Wszystko przez to, jak nieoficjalnie dowiedziały się "Fakty", że znalazła się druga osoba, która jako 15-latka miała być molestowana przez tego samego księdza. Natomiast duchownego, który miał wykorzystywać obie kobiety, przesłuchano trzy miesiące temu jako świadka.

"Realnie nie podjęto żadnych działań"

W śledztwie w sprawie Marianny nie ma żadnych postępów. Dziewczyna czuje się bezsilna, podobnie jak jej pełnomocnicy. Jak informują "Fakty", prokuratura utrudnia im dostęp do akt. - Realnie nie podjęto żadnych działań, które miałyby na celu przede wszystkim przedstawienie zarzutów osobie wskazywanej przez pokrzywdzonego jako sprawcę przestępstwa. Nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych - poinformowała Paulina Drzazga-Poproch z kancelarii "Law partners", adwokat Marianny.

- To postępowanie skupia się na niej, a nie na sprawcy. Ja muszę powiedzieć, że miałem do czynienia z setkami ofiar i nie mam żadnych najmniejszych wątpliwości, że ta osoba jest wiarygodna, jest prawdomówna - mówił prawnik i publicysta Artur Nowak, pełnomocnik poszkodowanej.

Prokuratura oświadczyła, że nie udziela informacji dotyczących śledztwa. W sprawie milczy także kuria. Marianna mówi, że zaprosili ją tylko do złożenia wyjaśnień.

RadioZET.pl/"Fakty TVN"