"Fakty" TVN we wtorkowym wydaniu głównym w 4-minutowym materiale przedstawiły wypowiedzi z TVP na temat ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Miały one dowodzić, że pomimo deklaracji prezesa PiS o silnym członkostwie Polski w UE, polexit jest możliwy.

Polexit wciąż pozostaje terminem publicystycznym, którym określa się hipotetyczne wyjście Polski ze struktur Unii Europejskiej, na wzór brexitu. Dyskusja o plusach i minusach polskiego członkostwa w UE jest podsycana przez polityków obozu rządzącego.

W ostatnich tygodniach polexit znów wrócił do opinii publicznej za sprawą m.in. groźby wstrzymania dotacji dla regionów z przyjętą tzw. uchwałą anty-LGBT oraz 500 tys. euro kary dziennie nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE za spór o kopalnię Turów. W wywiadzie dla PAP prezes PiS oświadczył, że "polexitu nie będzie". - Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione - dodał Jarosław Kaczyński. Do tej sprawy wrócono we wtorkowym wydaniu głównym "Faktów" TVN.

Polexit w TVP. "Fakty" TVN pokazują propagandowe treści

- Nie będzie żadnego polexitu - podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński i tłumaczył, że to wyłącznie "propagandowy wymysł". Ale kiedy telewizja publiczna staje się rządową, propagandę można robić własną, a Unię zohydzać codziennie - tak materiał "Publiczne obrzydzanie" o TVP zapowiedziała prowadząca "Fakty" Anita Werner.

W ponad 4-minutowym materiale Jakuba Sobieniowskiego wykorzystano tylko wrześniowe fragmenty "Wiadomości" TVP oraz programów TVP Info. Wśród nich znalazły się słowa byłego aktora i prezentera TVP Jarosława Jakimowicza: "Czy chcecie być państwo kolonizowani?".

Przypomniano również, że "Wiadomości" TVP wiązały ofensywę unijnych instytucji w sprawie Polski z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. W "Faktach" TVN wyemitowano dodatkowo wypowiedzi piosenkarza Jędrzeja Kodymowskiego, który porównał UE do "międzynarodówki socjalistycznej", oraz byłego polityka Mariana Kowalskiego o "pewnym wege pejzażyście, który już kiedyś zjednoczył Europę komorami gazowymi".

"Unijne instytucje robią wszystko, by przy pomocy opozycji obalić w Polsce rząd, którego działania polityczne i gospodarcze naruszyły interesy Niemiec" - brzmi cytat z "Wiadomości" wykorzystany w materiale Sobieniowskiego.

RadioZET.pl