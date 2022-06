Fala skwaru z Afryki zbliża się do Polski. Synoptycy ostrzegają

Pogoda w Polsce w czwartek będzie jeszcze spokojna. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej.

Gorące powietrze z Afryki

W piątek temperatura w Polsce będzie rosła. To za sprawą dostającego się od zachodu niżu, który wędruje od północnego Atlantyku po Bałkany i Morze Czarne. Z południa płynąć mają w nasz rejon kontynentu gorące masy powietrza zwrotnikowego znad północnej Afryki, podnosząc temperaturę powyżej 30 st. C. Jak informują synoptycy, zaczną się tworzyć chmury burzowe, które pod koniec tygodnia mogą spowodować gwałtowne nawałnice.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

Rozwijać się będą również chmury burzowe, które w niedzielę i poniedziałek uformują regularne linie nawałnic z krótkotrwałymi, gwałtownymi burzami.

Prognoza pogody na weekend

Pogoda długoterminowa na Weekned będzie jeszcze łagodna. Temperatura w Polsce osiągnie od 25 stopni Celsjusza na północy po 30 stopni na zachodzie kraju. Mogą wystąpić wiatry o porywach 60km/h.

W sobotę temperatura utrzyma się, ale pojawi się lekkie zachmurzenie z drobnymi opadami na zachodzie kraju. W niedzielę zachmurzenie będzie już głębokie. W północnych i centralnych regionach wystąpią przelotne opady i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W trakcie burz wiatr ma być silny.

Afrykański skwar

W poniedziałek temperatura w Polsce osiągnie nawet 32 st. C na Dolnym Śląsku, a w całej Polsce nie spadnie poniżej 28 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych możliwe są przelotne opady deszczu i burze z gradem. W trakcie wyładowań atmosferycznych silny wiatr. W porywach w trakcie burz rozpędzi się do 80-100 km/h.