Falenta oferował nagrania ludziom PiS? "Znalazł się pod opieką agentów CBA"

"Newsweek Polska" dotarł do nowych faktów w sprawie afery podsłuchowej z 2014 roku i ówczesnej roli Marka Falenty. Zgodnie z ustaleniami tygodnika taśmy, na których znajdowały się nagrane rozmowy polskich polityków, urzędników i biznesmenów, miały zostać "sprzedane Rosjanom" zanim ujrzały światło dzienne.

- Marcin W. kilka lat temu opowiadał o tych zagadkowych okolicznościach. Chociażby to, że Marek Falenta mówił mu, chwalił się, czy wie, ile kosztuje obalenie rządu w Polsce i podawał sumę rzędu 130 mln zł. To padło w prokuraturze. To jest we wcześniejszych zeznaniach Marcina W. - mówił w podcaście Machina Władzy w Radiu ZET Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz "Newsweek Polska".

Afera podsłuchowa. "Co robi prokuratura? To kolejna zagadka"

- Nie mówił on wtedy o tym, że do takich transakcji miało dojść w Kemerowie na Syberii. I też sytuował te przechwałki Marka Falenty trochę wcześniej w czasie. Można powiedzieć, że Marcin W. otwiera się stopniowo. Jest to zrozumiałe. Sam ma na głowie poważne zarzuty o współkierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. I stara się o nadzwyczajne złagodzenie kary.

Grzegorz Rzeczkowski uważa, że prokuratura zachowuje się biernie wobec nowych zeznań Marcina W. - On zaprzeczył, że Falenta był inspirowany do nagrywania przez Rosjan. Co robi prokuratura? To jest kolejna zagadka. Kiedy zleca badanie wariografem, biegły pyta o to, czemu Marcin W. zaprzeczył. Nie pyta Marcina W. o to, czy Falenta rzeczywiście sprzedał nagrania i o okoliczności tej transakcji.

Marek Falenta był jedynie przykrywką w całej sprawie? – Jest to bardzo mocna hipoteza. Mogę ją w jakiś sposób potwierdzić na podstawie tych ustaleń, których dokonałem. Wiemy, że Rosjanie uwielbiają maskirowki. Uwielbiają robić takie operacje, w których mylą tropy i wystawiają niejako na widok ludzi, co do których godzą się, że mogą zostać zdemaskowani. Czyli godzą się poświęcić pewne osoby, po to, żeby zmylić tropy.

Falenta był przykrywką? "Książkowe przeprowadzenie maskirowki"

- W tej historii to jest wręcz książkowe przeprowadzenie takiej maskirowki, bo polskie organy ścigania skupiły się tylko i wyłącznie na wątku biznesowo-finansowym. Zresztą to postępowanie prowadzone obecnie przez prokuraturę też w tym kierunku zmierza. Korupcja gospodarcza, ujawnienie tajemnicy służbowej, a nie państwowej - zauważa dziennikarz.

Wiadomo, że Marek Falenta w 2019 roku napisał list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym stwierdził, że „miał świadomość, że przekazany materiał będzie ujawniony i wykorzystany do wygrania przez PiS i prezydenta wyborów”.

- O tym, że w sprawę podsłuchów uwikłani są ludzie PiS i to z tego absolutnego top-u partii, mówi się i pisze od dawna – podkreśla Rzeczkowski. - Marek Falenta pod koniec 2013 roku, czyli na pół roku przed ujawnieniem nagrań, dotarł do ludzi PiS i zaoferował im te nagrania. Znalazł się też pod opieką agentów CBA lojalnych wobec Mariusza Kamińskiego, co też udało się dowieść. I wielce prawdopodobne jest, że ci ludzie mieli wiedzę na temat tego, jaką płytotekę zgromadził Marek Falenta. Nie powiadomili prokuratury.

Zbigniew Ziobro zasugerował podczas jednej z ostatnich konferencji, że Rosjanie mogą posiadać kompromitujące materiały na Donalda Tuska. - To mylenie tropów. Cztery lata pracuję nad tą sprawą. Absolutnie nie widziałem żadnych poszlak wskazujących na to, że w tę aferę, w jej przygotowanie i rozdmuchanie, byli zaangażowani ludzie Platformy Obywatelskiej. Natomiast widziałem nieudolność pewnych służb oraz dziwną nadaktywność innych służb.

Nagrań będzie więcej? "Na jednym jest Mateusz Morawiecki"

- Żeby zobrazować sytuację, powiem tylko o dwóch osobach. Ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Jacek Gawryszewski – mówił, że nie widzi w sprawie afery podsłuchowej żadnych śladów rosyjskich. Po tym, jak PiS doszedł do władzy, Jacek Gawryszewski jako jedyny wyższy rangą oficer ABW, nie tylko zachował stanowisko, ale po niedługim czasie został mianowany ambasadorem w Chile. Funkcję tę pełni do dzisiaj. Dodam, że Jacek Gawryszewski nadzorował w ABW to postępowanie. Dodam też, że Jacek Gawryszewski chwalił się dobrymi relacjami z Mariuszem Kamińskim - zauważa Grzegorz Rzeczkowski.

- Z drugiej strony mamy Centralne Biuro Śledcze Policji, które kilka dni po wybuchu afery przechwyciło jednego z kelnerów – znam to z relacji funkcjonariusza ABW – i zamknęło dostęp do niego przed kontrwywiadem. Z kolei w CBŚP śledztwo nadzorował pan Rafał Derlatka. W 2016 roku odszedł on z CBŚP i kilka miesięcy potem znalazł zatrudnienie w KTK. Czyli tej samej rosyjskiej firmie, którą dzisiaj Marcin W. oskarża o to, że kupiła od Falenty nagrania.

Nagrań może być więcej? – Oczywiście. Nagranych zostało około stu osób. Znamy nazwiska może jednej czwartej. Tych nagrań może być nieskończona ilość. Nie znamy jednego nagrania, o którym wiadomo, że jest. Nagrania Mateusza Morawieckiego, na którym – jak zeznał jeden z kelnerów – omawiana była sprawa zakupu nieruchomości na tzw. słupy - dodaje dziennikarz.

