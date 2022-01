Ferie zimowe w górach będą zakłócone przez COVID-19? “Przysparza siwych włosów”

Wiele wskazuje na to, że ferie rozpoczną się zgodnie z planem, ale koronawirus może zakłócić bezpieczny wypoczynek w górach. Wszystko przez brak odpowiedniej liczby ratowników. - Pojawiają się zachorowania na COVID-19 wśród ratowników GOPR - powiedział w rozmowie z Radiem ZET naczelnik grupy karkonoskiej GOPR Sławomir Czubak. Wskazał, że może to spowodować utrudnienia w służbie górskiej.

Zbliżają się ferie zimowe. Uczniowie rozpoczną wypoczynek w różnych terminach. Pierwsze w kolejności są województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie (początek ferii 17 stycznia a koniec 30 stycznia), później woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie (24 stycznia-6 lutego), w dalszej kolejności woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie (31 stycznia-13 lutego), a na końcu woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie (14-27 lutego).

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewniał 10 stycznia, że terminy ferii zimowych “na ten moment” nie są zagrożone. - Wiemy, że Omikron się rozwija, więc będziemy to absolutnie na bieżąco obserwować. Ale w tym momencie możemy powiedzieć, że żadnych zmian w terminie ferii nie przewidujemy – powiedział. Natomiast w czwartek szef resortu edukacji powiedział, że przedłużenie nauki zdalnej po świętach to incydentalne przypadki.

Ferie zimowe 2022. Przypadki koronawirusa u ratowników GOPR

Turyści już zaczynają zjeżdżać do popularnych zimowych kurortów. Zwiększony ruch widać m.in. w Karkonoszach. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) od początku roku interweniowało już 29 razy. Ratownicy obawiają się jednak zachorowań na COVID-19.

- Trochę to przysparza siwych włosów na głowie, pojawiają się również zachorowania wśród ratowników, więc idą na kwarantannę. To jest niepokojący element, który może spowodować utrudnienia w służbie górskiej. Oczywiście wszystko robimy, żeby tak nie było - powiedział w rozmowie z Radiem ZET naczelnik grupy karkonoskiej GOPR Sławomir Czubak. Zaapelował również do turystów, którzy wybierają się rodzinnie na ferie w góry, o odpowiednie przygotowanie i ubranie.

