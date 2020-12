Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło na swojej stronie internetowej, że decyzja ws. półkolonii to odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, aby w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizowali opiekę dla najmłodszych dzieci. Jak informuje MEN, zajęcia w trakcie zimowych ferii będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

Zajęcia w formie półkolonii będą mogły zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Resort edukacji zaznacza, że taki wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez MEN: wypoczynek.men.gov.pl. Resort edukacji rekomenduje, aby uczniowie pozostali blisko swoich rodzinnych miejscowości.

"Chodzi o to, aby nie powodować zwiększonej mobilności i tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich rodzin jest obecnie najważniejsze" - czytamy na stronie MEN. Resort poinformował również, że wkrótce przedstawi dyrektorom szkół i organizatorom szczegółowe wytyczne sanitarne i rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa, przygotowane przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Ferie zimowe w jednym terminie w całym kraju

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, w obecnym roku szkolnym ferie zimowe nie będą w czterech terminach (różnych dla różnych województw) między połową stycznia a końcem lutego, lecz w jednym terminie dla wszystkich uczniów zaraz po przerwie świątecznej, czyli od 4 do 17 stycznia. W środę premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzje dotyczące świąt i ferii "są nieodwołalne".

Nauka zdalna w związku z sytuacją epidemiczną została wydłużona do 3 stycznia 2021 roku. Od 23 grudnia do 3 stycznia obowiązuje przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Powrót uczniów do szkół według zapowiedzi resortu edukacji jest planowany w poniedziałek 18 stycznia.

RadioZET.pl/PAP