Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Fotoradary nie spełniają swej podstawowej funkcji po zmroku – dowodzi dziennik. To oznacza, że nie spełniają swojej kluczowej funkcji. „Rz” podaje, że są nikłe szanse na ukaranie kierowcy, który po zmroku mocniej wdepnie w pedał gazu.

Zdjęcia z urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości zrobione w porze nocnej nadają się do kosza. Okazuje się, że ze wszystkich odrzuconych spraw o wykroczenia ujawnione przez system CANARD, aż w 78 proc. powodem ich dyskwalifikacji było to, że nie dało się zidentyfikować marki samochodu na zdjęciach wykonanych nocą.

„Rzeczpospolita”