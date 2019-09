Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Fundacja Nie lękajcie się jednoczyła ofiary księży pedofilii z całej Polski. Jedną z jej głośniejszych inicjatyw były tzw. mapa pedofilii w kościele. Pokazywała one dziesiątki udokumentowanych (sądownie, dziennikarsko) przypadków pedofilii, której dopuścili się duchowni.

Na początku września w fundacji przeprowadzano raport.

Raport obnażył nadużycia finansowe poprzedniego prezesa. Współpracująca z fundacją Agata Diduszko przyznała w rozmowie z Radiem ZET, że zaważyło nieprawidłowe księgowanie wydatków przez prezesa.

Nie dotyczą zawłaszczenia pieniędzy, czy sprzeniewierzenia środków Agata Diduszko, współpracująca z fundacją

Gwoździem do trumny okazały się wydatki rzędu 120 tysięcy złotych. Wydano je na paliwo i przejazdy, tworzenie grup wsparcia i wynagrodzenia. Jak tłumaczy zarząd, nie jest to podstawa do kolejnego zawiadomienia do prokuratury. Cała sprawa ciąży jednak na wizerunku fundacji stąd decyzja o jej zamknięciu. Proces potrwa kilka miesięcy.

Obok tych nadużyć fundacja ucierpiała wizerunkowo. Media wykazały, że Marek Lisiński wymusił od ofiary księdza pedofila z Wielkopolski 30 tys. zł, błagając na piśmie o pomoc w walce z nowotworem. Po upublicznieniu tej informacji zrezygnował z szefowania organizacji. Z kolei za wsparcie przy głośnej produkcji braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" oczekiwał 50 tys. zł.

