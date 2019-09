Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pracownia na rzecz wszystkich istot zarzuca drogowcom niszczenie siedlisk chomika europejskiego, który jest pod ścisłą ochroną gatunkową.

Zarzuty odpiera Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Dyrekcji. Jak mówi, gryzoń nie występuje w miejscu inwestycji. A jak się pojawi to można wszcząć odpowiednią procedurę.

Znaleziono dwie nieaktywne jamy, które mogą, ale nie muszą być jamami chomika. Jeśli tak, to teren zostanie wygrodzony. My zwrócimy się do RDOŚ o zgodę na przeniesienie chomika w inne miejsce.

Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA