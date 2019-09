Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy spływały do Wisły do 10 września. Według danych GIOŚ do rzeki trafiło ponad 3 079 530 metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków. To m. in. ścieki z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Od poniedziałku, 9 września, nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają przez awaryjny rurociąg na Wiśle do oczyszczalni „Czajka”. W ciągu pierwszych dwóch dni działania rurociągu do oczyszczalni odprowadzono łącznie 89 783 metró sześciennych ścieków z czego 50 993 m. sz. we wtorek. Do piątku efektywność rurociągu osiągnie 100 procent.

Mimo trudnego do wyobrażenia poziomu skażenia rzeki, kontrola GIOŚ wykazała, że rzeka samooczyszcza się szybciej dzięki poprawie warunków hydro- i meteorologicznych. Zdjęcia "piany ścieków" w okolicach Wyszogrodu czy Kępy Polską są już przeszłością.

Ze względu na poprawę warunków hydro-meteorologicznych (zwiększenie przepływu i wzrost stanu wody na Wiśle Środkowej, zwiększenie siły wiatru i falowania wody, spadek temperatury powietrza, opady deszczu) w dniu wczorajszym na odcinku od Mostu Północnego do Płocka, podczas przeprowadzonych wizji terenowych, nie zaobserwowano zastoisk i występowania piany oświadczenie GIOŚ

RadioZET.pl/PAP/GIOŚ