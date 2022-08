Podwyższony poziom rtęci w Odrze. GIOŚ wskazał dwa miejsca

Rtęć w Odrze w podwyższonej wartości potwierdziły w środę 17 sierpnia służby Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Chodzi o wodę z kanałów Gliwickiego i Kędzierzyńskiego na śląskim odcinku rzeki.

"Rozstrzygającym o wpływie na organizmy żywe jest badanie na obecność rtęci w rybach. Państwowy Instytut Weterynarii wykluczył rtęć jako przyczynę śnięcia ryb w Odrze. Rtęci nie stwierdzono w woj. dolnośląskim i lubuskim i zachodniopomorskim. Podwyższone wartości rtęci wystąpiły w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku" - podał w środowym komunikacie GIOŚ.

GIOŚ potwierdził wyższy wskaźnik rtęci w Odrze

Inspektorat wyjaśnia, że jest to zjawisko spowodowane osadzaniem się metali ciężkich na dnie, typowe dla terenów przemysłowych. Inspektorzy ochrony środowiska dodali, że rtęć, tak jak inne metale ciężkie, jest pierwiastkiem, który występuje w różnych związkach chemicznych w środowisku naturalnym, również w środowisku wodnym. Związki rtęci są obecne w wodzie płynącej, a szczególnie kumulują się w osadach dennych rzek, kanałów oraz zbiorników wodnych.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przypomniał, że bada próbki wody z Odry od 28 lipca w woj. dolnośląskim, gdzie zabezpieczono pierwsze próby. Badania są prowadzone na całej Odrze, w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz zachodniopomorskim. "Od 11 sierpnia codziennie badane jest stężenie rtęci w wodzie we wszystkich województwach. W ostatnich dniach powoli stan Odry się poprawia" - poinformował GIOŚ.

"Susza hydrologiczna spowalnia oczyszczanie się rzeki"

GIOŚ wskazuje, że od początku badań notowano wysokie zasolenie Odry i nadal się ono utrzymuje. Najwyższe, przekraczające 5-6 – krotnie dotychczasowe wskaźniki, występuje na Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim. Dodano, że wartości pH wody w Odrze się ustabilizowały, a parametry niewiele odbiegają od normy. Na dolnym i środkowym odcinku Odry notowane są niskie stany wody, związane ze zjawiskiem suszy hydrologicznej, co wpływa niekorzystnie na naturalne oczyszczanie się rzeki.

Zatrucie rtęcią: objawy. Po jakim czasie występują?

Inspektorat poinformował też, że powołany został specjalny zespół ekspertów ds. skażenia Odry. Specjaliści zdecydowali, by oprócz badań w polskich instytutach zostały wysłane również do zagranicznych laboratoriów. W poniedziałek próbki w asyście policji zostały przekazane stronie czeskiej, a we wtorek 16 sierpnia wysłano kolejne do Holandii i Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/Gios.gov.pl