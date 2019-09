Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do kradzieży doszło 16 września w jednym z dyskontów ''Biedronka'' zlokalizowanym na terenie Nowego Sącza. Klientka wykorzystała chwilową nieuwagę kasjerki i zabrała 556 sztuk naklejek, które po wklejeniu do specjalnego katalogu można wymienić na pluszowe maskotki ''Gang Świeżaków'' lub książki z bajkami. Za taką ilość skradzionych naklejek kobieta mogła bezpłatnie odebrać 9 dużych lub 13 małych maskotek albo 37 książek.

Moment kradzieży został zarejestrowany przez sklepowy monitoring, co pozwoliło mundurowym ustalić i zatrzymać „naklejkowego złodzieja”, którym okazała się 31-letnia mieszkanka Sądecczyzny. Kobieta zamieniła skradzione naklejki na kilka maskotek i książek w innym dyskoncie tej samej sieci, powodując łączne straty w wysokości ponad 820 złotych.

Kobieta usłyszała od policjantów zarzuty kradzieży i oszustwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Skruszona 31-latka przyznała się do zarzucanego jej czynu i wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze.

